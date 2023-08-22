У військово-лікарських комісіях та територіальних центрах комплектування Вінницької, Черкаської та Київської областей ДБР проводить обшуки. До слова, раніше повідомляли про перевірки у Рівному та Одесі.
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388 осіб могли незаконно отримати постанови ВЛК
Обшуки 22 серпня проводять у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.
Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки.
Слідчим вдалося встановити 388 осіб, які могли незаконно отримати постанови ВЛК про непридатність до військової служби.
Правоохоронці вилучають медичну документацію, яка може підтвердити ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби.
За низкою статей вже порушили кримінальні провадження.
Перевірка ТЦК та ВКЛ: останні новини
- 1 серпня на засіданні РНБО ухвалили рішення про звільнення очільників обласних ТЦК в Україні. Президент повідомив, що в роботі ТЦК в різних областях і на різних рівнях було виявлено зловживання.
- 17 серпня Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів. Також глава держави раніше анонсував перевірки ВЛК.
- Голова НАЗК Олександр Новіков наголосив, що факти порушення, які встановлює НАЗК, пов'язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.