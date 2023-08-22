У мережі шириться відео, на якому нібито працівник Київського ТЦК дістав пістолет та почав погрожувати призовнику. Поліція встановлює обставини події.
Дивіться також В Одесі та Рівному проводять масові обшуки в ТЦК та ВЛК, – ЗМІ
Це сталося у районі Солом'янського ринку
Телеграм-канали, які поширюють ці записи, зазначають, що інцидент стався у районі Солом'янського ринку.
У мережу потрапили відео від кількох очевидців сутички працівника ТЦК та потенційних призовників. На відео добре видно, що чоловік у військовій формі блокує прохід цивільним чоловікам та погрожує зброєю.
У столиці чоловік у формі погрожував цивільним: дивіться відео
Через цю сутичку навколо чоловіків почали збиратися перехожі. На одному із відео жінка закликає викликати поліцію. Якою була мета чоловіка зі зброєю, невідомо.
У Києві сталась сутичка зі зброєю: дивіться відео
Відео почали поширювати у мережі 21 серпня.
Поліція проводить перевірку
Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу повідомила, що цей випадок зареєстровано у Солом'янському управлінні поліції.
Правоохоронці встановили та опитали всіх учасників інциденту. У результаті сутичок ніхто не постраждав,
– сказала вона.
За її словами, зараз проводиться подальша перевірка.
Скандали із ТЦК: останні новини
- В Україні тривають перевірки ТЦК та СП. Їх планують завершити до кінця цього кварталу. Голова НАЗК Олександр Новіков наголосив, що факти порушення, які встановлює НАЗК, пов’язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.
- Причиною такої "чистки" стали численні інциденти, подібні до того, який стався у Києві, та корупція. Наприклад, на Полтавщині військком разом з двома іншими військовими побив підлеглого прямо біля його дому. Інцидент стався на фоні особистої неприязні. Військкому та підлеглим повідомили про підозру – їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
- На Одещині після вручення повістки помер чоловік з інвалідністю. Ймовірно, Борис Глушак не був придатний для мобілізації за станом здоров'я, однак йому все-таки вручили повістку. Водночас медики затвердили, що він може служити. Однак коли чоловік усвідомив, що він відправиться на фронт, очевидно, перехвилювався та помер.