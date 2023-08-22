В сети распространяется видео, на котором якобы работник Киевского ТЦК достал пистолет и начал угрожать призывнику. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Смотрите также В Одессе и Ровно проводят массовые обыски в ТЦК и ВЛК, – СМИ
Это произошло в районе Соломенского рынка
Телеграм-каналы, распространяющие эти записи, отмечают, что инцидент произошел в районе Соломенского рынка.
В сеть попали видео от нескольких очевидцев стычки работника ТЦК и потенциальных призывников. На видео хорошо видно, что мужчина в военной форме блокирует проход гражданским мужчинам и угрожает оружием.
В столице мужчина в форме угрожал гражданским: смотрите видео
Из-за этой стычки вокруг мужчин начали собираться прохожие. На одном из видео женщина призывает вызвать полицию. Какова была цель мужчины с оружием, неизвестно.
В Киеве произошла стычка с оружием: смотрите видео
Видео начали распространять по сети 21 августа.
Полиция проводит проверку
Пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии 24 Каналу сообщила, что этот случай зарегистрирован в Соломенском управлении полиции.
Правоохранители установили и опросили всех участников инцидента. В результате столкновений никто не пострадал,
– сказала она.
По ее словам, сейчас проводится дальнейшая проверка.
Скандалы с ТЦК: последние новости
- В Украине продолжаются проверки ТЦК и СП. Их планируют завершить к концу этого квартала. Председатель НАПК Александр Новиков подчеркнул, что факты нарушения, устанавливаемые НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.
- Причиной такой "чистки" стали многочисленные инциденты, подобные произошедшему в Киеве и коррупция. Например, в Полтавской области военком вместе с двумя другими военными избил подчиненного прямо возле его дома. Инцидент произошел на фоне личной неприязни. Военкому и подчиненным сообщили о подозрении – им грозит до 12 лет лишения свободы.
- В Одесской области после вручения повестки умер мужчина с инвалидностью. Вероятно, Борис Глушак не был пригоден для мобилизации по состоянию здоровья, однако ему все-таки вручили повестку. В то же время медики утвердили, что он может служить. Однако, когда мужчина осознал, что он отправится на фронт, очевидно, переволновался и умер.