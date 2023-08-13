Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, проверки свидетельствуют о том, что на самом деле большинство работников военкоматов добродетельные.

Смотрите также Кто-то брал наличными, кто-то – криптой: Зеленский о результате проверок ТЦК и военнослужащих

Когда завершатся проверки военнослужащих

Как рассказал Новиков, НАПК планирует завершить проверки ТЦК и СП до конца этого квартала.

Всего 1395 военнослужащих занимают руководящие должности, десятую часть этих военкомов мы сейчас проверяем. Как вы знаете, уже есть первые результаты этих проверок. На следующей неделе объявим следующие результаты проверок,

– отметил он.

Новиков подчеркнул, что факты нарушения, устанавливаемые НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.

Есть ли мониторинг образа жизни военнослужащих

Кроме этого, в новом интервью Новиков ответил на вопрос, проводят ли сейчас мониторинг образа жизни других военнослужащих. По его словам, мониторинг образа жизни – уникальный инструмент выявления необоснованных активов, незаконного обогащения. В таком виде, как в Украине, он только в одной стране, которая является лидером демократического свободного мира, – США.

Таким образом, мониторинг образа жизни начал проводить Национальное агентство только с 2020 года. Пять лет существования НАПК его не осуществляли.

"У нас уже большие достижения в этом направлении. Мониторинг носит постоянный характер и очевидно, что мы должны расставить приоритеты в работе. Ведь охватить все 800 тысяч декларантов одновременно физически невозможно", – рассказал Новиков.

Кстати, специалисты проверяют не только самих декларантов, но и их близких, родственников и всех, на кого такие активы могут быть оформлены. Во время проверки используются все возможные базы данных, привлекаются журналисты и общественность.

Новиков добавил, что в настоящее время в Украине начали 135 мониторингов образа жизни из общего количества руководящего состава военкоматов (1 795). Это не значит, что в каждом мониторинге следует ожидать нарушений.

Преимущественно мониторинг образа жизни подтверждает то, что большинство работников добродетельны. Не все военные ездят на "мерседесах". Большинство работников военкоматов имеют обычное жилье, "ланос" и не имеют вилл в Испании или где угодно,

– подчеркнул он.

Зеленский приказал уволить всех областных "военнокомов"

Напомним, что решение об увольнении руководителей ТЦК приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Зеленского 11 августа. Валерий Залужный реализует решение об увольнении глав ТЦК.