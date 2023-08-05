Родом був Борис з селища Ширяєве, що в Одеській області. Як стверджують його односельці, вони обурені через можливе беззаконня, оскільки чоловік був людиною з інвалідністю з дитинства. Вочевидь, він ніяк не міг бути придатний до служби.

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Як помер "призовник"

Зазначимо, було Борису 29 років та на життя він заробляв, працюючи на ринку. Похорон чоловіка, якого хотіли призвати на службу в Збройні Сили, відбувся 4 червня. На нього прийшло чимало людей.

За однією інформацією, Борис помер внаслідок серцевого нападу після отримання повістки, за іншою – у нього стався приступ епілепсії через хвилювання, що й спричинив смерть.

Жителі Ширяєвого називали його "Позитивчиком". Як повідомляють місцеві, Борька навіть не мав паспорта. Всі місцеві, зокрема лікарі, знали про його хвороби. І очевидно, що через діагнози з дитинства, він не був придатним до військової служби за станом здоров'я, в тому числі психічного,

– написав активіст Павло Поламарчук.

Водночас користувач мережі звинуватив працівників ТЦК та лікарів, що обстежували Бориса, у корупції. Він вважає, що за цю справу повинні взятися правоохоронні органи.

Що кажуть в ЗСУ

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі журналістам наголосила, що провини територіального центру комплектування в цій ситуації немає.

Як вона зазначила, працівники ТЦК отримали документи з обстеження медиків, що Борис проходив у лікарні. На основі цього вони й зробили висновок, що він придатний для служби.

Рішення було медичної комісії. ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов в лікарні, тож і коментувати мають вони.

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Згадаємо наостанок до цієї теми, що все частіше трапляються скандали, в центрі яких ТЦК. Скажімо, 5 серпня стало відомо, що в Києві викрили начальника Голосіївського військкомату, який за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон.