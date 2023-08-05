В умовах воєнного стану військовозобов'язані мають стояти на військовому обліку. Окрім того, у разі зміни місця проживання, чоловіки призовного віку мають звернутися до ТЦК й стати на облік. Інколи військовозобов'язаним видають тимчасові посвідчення. Чи треба їх замінювати – повідомляє 24 Канал.
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Яку інформацію вказують у тимчасових посвідченнях
У Наказі Міністерства оборони МО № 610 від 21 листопада 2017 року є додаток з прикладом посвідчення та його опис. Так, тимчасовий документ виготовляється з цупкого паперу й має розмір 145 на 210 міліметрів.
На лицьовому боці тимчасового посвідчення вказують його номер, фото, ПІБ та наступні дані:
- дата народження;
- військове звання;
- склад;
- профіль військовозобов'язаного;
- військово-облікова спеціальність військовозобов'язаного;
- категорія;
- придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;
- зарахування у запас військовозобов'язаного;
- необхідність у повторному медичному пересвідченню військовозобов'язаного;
- причина видачі посвідчення військовозобов'язаному.
На зворотному боці міститься інформація про:
- антропометричні виміри;
- особливі відмітки;
- відмітки про військовий облік;
- підпис військового комісара, печатка, дата;
- підпис власника про ознайомлення з правилами військового обліку.
Тимчасові посвідчення старого зразка мають дещо інший формат, але загалом інформація у ньому майже ідентична.
Кому видають тимчасові посвідчення
Тимчасові посвідчення видають кільком категоріям чоловіків, зокрема тим, які:
- взяті на військовий облік військовозобов'язаних та яким надали первинні військові звання офіцерського складу запасу (до надходження їх особових справ);
- втратили військові квитки (до їх отримання);
- не проходили військову службу (навчальні збори) та не мають військово-облікової спеціальності;
- визнані призовними комісіями непридатними в мирний час або обмежено придатними за станом здоров'я;
- прибули з місць позбавлення волі;
- військовозобов'язаним жінкам.
Коли треба замінювати тимчасове посвідчення
Тимчасове посвідчення необхідно замінювати лише у кількох випадках, які чітко визначені Наказом Міноборони. Це стосується посвідчень, які:
- втрачені чи зіпсовані військовозобов'язаними;
- у яких не залишилось місця для внесення інформації.
Якщо військовозобов'язаний самостійно зіпсував посвідчення, то його можуть змусити заплатити штраф у розмірі до 850 гривень. Крім того, чоловіка, який не проходив військово-лікарську комісію протягом останніх 5 років, можуть відправити на огляд.