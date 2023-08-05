В условиях военного положения военнообязанные должны состоять на военном учете. Кроме того, в случае смены места жительства мужчины призывного возраста должны обратиться в ТЦК и стать на учет. Иногда военнообязанным выдают временные удостоверения. Нужно ли их заменять – сообщает 24 Канал.

Смотрите также Могут ли мобилизовать мужчин, у которых есть родственники с инвалидностью: с учетом изменений в закон

Какую информацию указывают во временных удостоверениях

В Приказе Министерства обороны МО №610 от 21 ноября 2017 года есть приложение с примером удостоверения и его описание. Так, временный документ производится из плотной бумаги и имеет размер 145 на 210 миллиметров.

На лицевой стороне временного удостоверения указывают его номер, фото, ФИО и следующие данные:

дата рождения;

воинское звание;

состав;

профиль военнообязанного;

военно-учетная специальность военнообязанного;

категория;

пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;

зачисление в запас военнообязанного;

необходимость в повторном медицинском удостоверении военнообязанного;

причина выдачи удостоверения военнообязанному.

На оборотной стороне содержится информация о:

антропометрические измерения;

особые отметки;

отметки о военном учете;

подпись военного комиссара, печать, дата;

подпись владельца об ознакомлении с правилами военного учета.

Временные удостоверения старого образца имеют несколько иной формат, но в целом информация в нем почти идентична.

Кому выдают временные удостоверения

Временные удостоверения выдают нескольким категориям мужчин, в том числе:

взятые на военный учет военнообязанных и присвоившие первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);

потеряли военные билеты (до их получения);

не проходили военную службу (учебное собрание) и не имеют военно-учетной специальности;

признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время или ограниченно пригодными по состоянию здоровья;

прибыли из мест лишения свободы;

военнообязанным женщинам.

Когда нужно заменять временное удостоверение

Временное удостоверение необходимо заменять только в нескольких случаях, четко определенных Приказом Минобороны. Это касается удостоверений, которые:

утраченные или испорченные военнообязанными;

у которых не осталось места для внесения информации.

Если военнообязанный самостоятельно испортил удостоверение, его могут заставить заплатить штраф в размере до 850 гривен. Кроме того, мужчину, не проходившему военно-врачебную комиссию в течение последних 5 лет, могут отправить на осмотр.