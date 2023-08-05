В условиях военного положения военнообязанные должны состоять на военном учете. Кроме того, в случае смены места жительства мужчины призывного возраста должны обратиться в ТЦК и стать на учет. Иногда военнообязанным выдают временные удостоверения. Нужно ли их заменять – сообщает 24 Канал.
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Какую информацию указывают во временных удостоверениях
В Приказе Министерства обороны МО №610 от 21 ноября 2017 года есть приложение с примером удостоверения и его описание. Так, временный документ производится из плотной бумаги и имеет размер 145 на 210 миллиметров.
На лицевой стороне временного удостоверения указывают его номер, фото, ФИО и следующие данные:
- дата рождения;
- воинское звание;
- состав;
- профиль военнообязанного;
- военно-учетная специальность военнообязанного;
- категория;
- пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;
- зачисление в запас военнообязанного;
- необходимость в повторном медицинском удостоверении военнообязанного;
- причина выдачи удостоверения военнообязанному.
На оборотной стороне содержится информация о:
- антропометрические измерения;
- особые отметки;
- отметки о военном учете;
- подпись военного комиссара, печать, дата;
- подпись владельца об ознакомлении с правилами военного учета.
Временные удостоверения старого образца имеют несколько иной формат, но в целом информация в нем почти идентична.
Кому выдают временные удостоверения
Временные удостоверения выдают нескольким категориям мужчин, в том числе:
- взятые на военный учет военнообязанных и присвоившие первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);
- потеряли военные билеты (до их получения);
- не проходили военную службу (учебное собрание) и не имеют военно-учетной специальности;
- признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время или ограниченно пригодными по состоянию здоровья;
- прибыли из мест лишения свободы;
- военнообязанным женщинам.
Когда нужно заменять временное удостоверение
Временное удостоверение необходимо заменять только в нескольких случаях, четко определенных Приказом Минобороны. Это касается удостоверений, которые:
- утраченные или испорченные военнообязанными;
- у которых не осталось места для внесения информации.
Если военнообязанный самостоятельно испортил удостоверение, его могут заставить заплатить штраф в размере до 850 гривен. Кроме того, мужчину, не проходившему военно-врачебную комиссию в течение последних 5 лет, могут отправить на осмотр.