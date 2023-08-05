Ранее отсрочку предоставляли военнообязанным, у которых жена имеет инвалидность или у кого один из родителей или родителей жены имеет инвалидность I или II группы. Что изменилось в этих нормах и мобилизуют ли мужчин, имеющих детей или жену с инвалидностью – объяснил адвокат и юрист компании Nota Group Антон Маринич.

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Что изменилось для военнообязанных

Раньше, чтобы получить отсрочку, было достаточно предоставить в ТЦК и СП (военкомат) документ о родственных связях. Свидетельство о браке, свидетельство о рождении, справка к акту осмотра МСЭК жены или родителей.

Теперь отсрочку могут получить военнообязанные, имеющие жену или мужа с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены, или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных их содержать

Теперь, по словам, юриста, чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному, кроме документов о родственных связях и документов об установленной инвалидности, необходимо подтвердить, что отсутствуют другие трудоспособные лица, которые могут их содержать.

К трудоспособным лицам относятся лица, не достигшие пенсионного возраста.

Юрист объяснил, как это работает на практике

К лицам, потерявшим трудоспособность, относятся лица, достигшие пенсионного возраста, лица, достигшие пенсионного возраста, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях, и неработающие лица, признанные лицами с инвалидностью в установленном порядке (Статья 1 Закона Украины "О прожиточный минимум "№ 966-XIV от 15.07.1999)", – отметил юрист.

Обязанность содержать своих родителей установлена в статье 202 Семейного кодекса Украины, при этом право на содержание возникает при условии, если родители:

являются нетрудоспособными;

нуждаются в материальной помощи (т.е. родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсии или ее низкого размера).

При этом получение матерью или отцом доходов больше прожиточного минимума не свидетельствует о том, что отец (мать) не нуждаются в материальной помощи.

Кто входит в категорию нетрудоспособных граждан Люди, достигшие установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца соответственно к закону.

В подтверждение содержания своих родителей (родителей жены/супруга) могут предоставляться:

договор об уплате алиментов;

решение суда, которым установлена обязанность уплачивать алименты родителям.

Относительно отсутствия других трудоспособных лиц, которые обязаны содержать родителей вопрос неоднозначен, поскольку могут быть двое трудоспособных детей, из которых только один содержится, при этом обязанность содержания остается и у другого трудоспособного ребенка,

– говорит специалист.

Мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, должны это подтвердить следующими документами: