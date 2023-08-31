Глава держави підкреслив, що військове командування, медична сфера та всі рівні влади повинні працювати максимально активно, аби розв'язати це питання, пише 24 Канал.

До речі Зеленський наказав переглянути ті рішення ВЛК з 24 лютого, які можуть бути сфальсифіковані

"У Києві майже нічого не зроблено"

Під час звернення український лідер наголосив, що цифровізація роботи ВЛК – дуже важлива річ. Не повинно бути жодних черг і блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець.

"Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі", – зазначив Зеленський.

Додав, що урядовці завершать роботу щодо цифровізації. Однак, також потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження військово-лікарської комісії.

Деякі регіони, наприклад Волинь, на 100% забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв'язати це питання,

– підкреслив президент.

У Раді назвали дедлайн для завершення реформи ВЛК