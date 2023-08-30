Глава держави подякував кожному воїну, хто щодня й щоночі захищає українське небо, повідомляє 24 Канал. Зокрема, вони робили це вночі 30 серпня, коли окупанти випустили по Україні крилаті ракети та дрони-камікадзе.

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Президент провів засідання РНБО

Зеленський розповів, що провів сьогодні засідання РНБО. Розглядали лише одне питання – ВЛК.

Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого,

– зауважив президент

Він додав, що сьогодні на РНБО представили відповідну статистику. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК.

"Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази", – зазначив український лідер.

За його словами, це представлено в закритому режимі. Мовиться про різні регіони країни, різні ТЦК, різних посадовців та хабарі від 3 до 15 тисяч доларів.

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