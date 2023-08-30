Глава государства поблагодарил каждого воина, кто ежедневно и каждую ночь защищает украинское небо, сообщает 24 Канал. В частности, они делали это ночью 30 августа, когда оккупанты выпустили по Украине крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

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Президент провел заседание СНБО

Зеленский рассказал, что провел сегодня заседание СНБО. Рассматривали только один вопрос – ВВК.

Сейчас идет проверка военно-врачебных комиссий по всей стране. Вскоре правоохранители ее завершат. И уже есть несколько выводов. Следует проверить значительный массив решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля,

– заметил президент

Он добавил, что сегодня на СНБО представили соответствующую статистику. Есть примеры областей, где после февраля прошлого года в десять раз выросло количество снятия с военного учета из-за решения ВВК.

"Абсолютно понятно, что это за решение. Коррумпированные решения. Да и в рамках продолжающихся сейчас в отношении уголовных производств работников ВВК и МСЭК видно еще лучше, сколько решений могло быть сфальсифицировано. Уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК. Зафиксированы конкретные доказательства ", – отметил украинский лидер.

По его словам, это представлено в закрытом режиме. Речь идет о разных регионах страны, разных ТЦК, разных чиновниках и взятках от 3 до 15 тысяч долларов.

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