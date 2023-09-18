Там наголосили, що нададуть оцінку інциденту та проведуть необхідні дії щодо працівників. Відомо, що представники центру комплектування звернулися до хлопця, коли той стояв на зупинці.
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ТЦК призначив перевірку
У Львові чотири працівники ТЦК силою намагалися заштовхати чоловіка до автомобіля. Місцевому жителю вдалося зафільмувати подію на мобільний телефон. Як стверджує оператор, робітники ТЦК звернулися до хлопця, коли той стояв на зупинці.
На інцидент одразу відреагували в Львівському обласному ТЦК. Там заявили, що призначили службову перевірку, за результатами якої нададуть правову оцінку та вживуть відповідних заходів.
В обласному центрі комплектування наголосили, що громадяни віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі документи, що засвідчують особу та військово-облікові документи. На вимогу їх потрібно надавати для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів.
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Перевірки центрів комплектування
- ДБР розповіло, що наразі відкрито понад 100 кримінальних проваджень проти працівників ТЦК. Близько 10 обвинувальних актів уже було передано до суду – вони очікують вироку правоохоронців.
- Зокрема, У Києві, Одесі та Харківській області затримали 4 військових посадовців, які влаштували "бізнес" на ухилянтах. Їм світить по 10 років в'язниці за "продаж" ухилянтам довідок про важкі хвороби.
- Володимир Зеленський 17 серпня заявив про звільнення всіх голів ТЦК. Він повідомив, що їх місця займуть ветерани війни. Таке вливання військовослужбовців, які мають досвід бойових дій і поранення, має очистити від корупційних бажань діяльності ТЦК.