У Києві, Одесі та Харківській області затримали 4 військових посадовців, які влаштували "бізнес" на ухилянтах. Їм світить по 10 років тюрми.

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"Торгували" медичними довідками

Начальник районного військкомату та голова однієї зі столичних військово-лікарських комісій у Києві "продавали" призовникам меддовідки про наявність важких діагнозів.

На Харківщині керівник районного військкомату разом із трьома посадовцями місцевої лікарні організував схему заробітку на охочих уникнути мобілізації. Так, військовозобов'язаним вигадували хвороби, на підставі яких їх можна було зняти з військового обліку. Діючи за налагодженою схемою, очільник ТЦК заробив більше ніж 11 мільйонів гривень.

В Одесі на ухилянтах вирішив заробити секретар місцевої ВЛК. Заручившись допомогою столичної адвокатки і ще двох спільників, він налагодив масштабний збут фальшивих документів про непридатність до військової служби.

"Покупців" зловмисники шукали по всій Україні. Їх ставили на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби.

Загалом уникнути призову недоброчесні чиновники пропонували за винагороду до 10 тисяч доларів США з однієї особи.

СБУ "спакувала" ще чотирьох чиновників ТЦК і ВЛК / Фото СБУ

Викриття у ВЛК і ТЦК