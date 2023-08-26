В Киеве, Одессе и Харьковской области задержали 4 военных чиновников, которые устроили "бизнес" на уклонистах. Им светит по 10 лет тюрьмы.
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"Торгировали" медицинскими справками
Начальник районного военкомата и глава одной из столичных военно-врачебных комиссий в Киеве "продавали" призывникам медсправки о наличии тяжелых диагнозов.
В Харьковской области руководитель районного военкомата вместе с тремя чиновниками местной больницы организовал схему заработка на желающих избежать мобилизации. Так, военнообязанным придумывали болезни, на основании которых их можно было снять с военного учета. Действуя по отлаженной схеме, глава ТЦК заработал более 11 миллионов гривен.
В Одессе на ухилянтах решил заработать секретарь местной ВВК. Заручившись помощью столичной адвоката и еще двух подельников, он наладил масштабный сбыт фальшивых документов о непригодности к военной службе.
"Покупателей" злоумышленники искали по всей Украине. Их ставили на учет в одесский военкомат, чтобы "списать" с военной службы.
В целом избежать призыва недодоброчестные чиновники предлагали за вознаграждение до 10 тысяч долларов США с одного человека.
СБУ "упаковала" еще четырех чиновников ТЦК и ВВК / Фото СБУ
Разоблачение в ВВК и ТЦК
- Заместитель начальника Одесского ТЦК и СП Денис Галушко незаконно обогатился более чем на 14 миллионов гривен. С 2020 года теща, мать и жена Галушка приобрели несколько автомобилей, жилые дома и земельные участки, хотя официальный доход не позволял им такой роскоши.
- В Винницкой области командир отделения военкомата учил призывников, как правильно уклоняться от призыва. За 2000 долларов он продал военнообязанным 70 бланков повесток и рассказывал, как заполнять бланки.
- В Ивано-Франковской области разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу. Речь идет о родственниках руководителей города, а также – футболистах местного профессионального клуба.