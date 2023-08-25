Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, до сих пор все документы передавали в бумажном виде.
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Правительство приняло электронный документооборот во время и после прохождения ВЛК
Кабинет Министров 25 августа утвердил Порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами военнослужащих между:
- военными частями,
- заведениями здравоохранения,
- территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
Соответствующее решение было принято для улучшения качества медицинского обслуживания военнослужащих во время прохождения ВЛК и упрощения процедур реализации постановлений ВЛК для военнослужащих. Речь, в частности, об оформлении отпусков или увольнении.
До настоящего времени все документы, связанные с прохождением ВЛК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего,
– заметила Маляр.
По ее словам, Кабмин утвердил порядок электронного документооборота, который упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках ВЛК. Такой подход освобождает бойцов от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВЛК.
Военные части, больницы ТЦК и другие учреждения смогут отправлять и получать в электронной форме следующие документы:
- именные списки военнослужащих, которые находятся на лечении в учреждениях здравоохранения;
- постановления военно-лечебной комиссии в виде свидетельства о болезни или справки ВЛК; справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);
- выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;
- рапорты военнослужащих о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения с военной службы по состоянию здоровья;
- выдержки из приказов воинской части.
"Для этого во исполнение постановления Правительства внедряется соответствующее техническое решение. Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению усовершенствования работы военно-лечебных комиссий", – подытожила чиновница.