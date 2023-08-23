На период действия военного положения военнообязанные могут уехать из Украины по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по профессии. Также на определенный период уехать из Украины могут волонтеры и госслужащие.

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Выезд по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам

Мужчинам призывного возраста могут разрешить покинуть Украину, если они:

люди с инвалидностью и имееют соответствующую медицинскую справку, пенсионное удостоверение или удостоверение о назначении социальной помощи;

лица, которые имеют супругу/ супруга с инвалидностью и сопровождают их за границу. Также людей призывного возраста могут выпустить для сопровождения за границу одного из их родителей или родителей супруги (супруги), имеющие инвалидность I или II группы. Кроме того, это правило распространяется и на сопровождение лиц с I или II группой инвалидности, за которыми военнообязанный осуществляет постоянный уход;

родители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчи, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях — в сопровождении работников заведения ухода.

Выезд на основании профессиональной деятельности

Получить разрешение на выезд за границу могут госслужащие. Им разрешат уехать в командировку при наличии соответствующих документов. Речь идет, в частности, о членах Кабмина, Аппарата Верховной Рады, нардепах, местных депутатах, судьях, прокурорах, руководителях структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работниках, забронированных на период мобилизации и на военное время, отдельных работниках государственных унитарных предприятий и ряде высших чиновников государства.

Также уехать из Украины в отпуск могут:

военные – при наличии документов о разрешении с воинской части;

члены экипажей кораблей для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

работники заведения по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

Волонтерство

В целях помощи ВСУ уехать с Украины имеют право водители, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, культурные деятели культуры для благотворительного сбора средств и репрезентации страны на международной арене, спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях.

Кто принимает окончательное разрешение на выезд

Во время военного положения для того, чтобы выехать за границу, военнообязанный должен иметь документ, свидетельствующий о наличии у него соответствующего основания.

Те, кто хотят оставить Украину по состоянию здоровья, должны обратиться за документами в ТЦК. Другие категории могут получить документы гражданских органов и учреждений.

Впрочем, даже при наличии необходимых для выезда документов, окончательное решение принимает пограничный отряд, отвечающий за пропуск. Он может отказать в выезде

Чтобы обжаловать отказ, военнообязанному нужно подать жалобу в Госпогранслужбу. Там проверят документы и разрешат. В частности, с помощью электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов выяснят, не уклоняется ли мужчина от мобилизации. Если и Госпогранслужба отказала, а лицо призывного возраста не соглашается с объяснением ее решения – необходимо обращаться в суд.

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