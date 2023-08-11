Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Правительство сняло ограничения еще с одной категории военнообязанных

Мельничук рассказал, что Кабмин 11 августа снял ограничения еще с одной категории военнообязанных.

Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Сняты ограничения на пересечение государственной границы членами семей лиц, погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции,

– говорится в сообщении.

Напомним, что антитеррористская операция продолжалась с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2018 года на Востоке в связи с захватом части Донецкой и Луганской областей.

Затем АТО переформатировали в Операцию Объединенных Сил. ООС продолжалась до введения военного положения после начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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Каким мужчинам призывного возраста можно выезжать за границу

Выехать из Украины даже во время действия военного положения с 1 августа могут мужчины от 18 до 60 лет:

постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключенные из военного учета по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

которым разрешен выезд за границу по профессии;

которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России.

Также разрешено пересекать границу военным, имеющим разрешение, и мужчинам и женщинам госслужащим.