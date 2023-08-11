Про це розповів представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Уряд зняв обмеження ще з однієї категорії військовозобов'язаних

Мельничук розповів, що Кабмін 11 серпня зняв обмеження ще з однієї категорії військовозобов'язаних.

Внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Знято обмеження на перетинання державного кордону членами сімей осіб, які загинули чи зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що антитерориста операція тривала з 14 квітня 2014 року до 30 квітня 2018 року на Сході у зв'язку із захопленням частини Донецької та Луганської областей.

Потім АТО переформатували в Операцію Об'єднаних сил. ООС тривала до введення воєнного стану після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Яким чоловікам призовного віку можна виїжджати за кордон

Виїхати з України навіть під час дії воєнного стану з 1 серпня можуть чоловіки від 18 до 60 років:

які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

яким дозволено виїзд за кордон через професію;

яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії.

Також дозволено перетинати кордон військовим, які мають дозвіл, та чоловікам й жінкам держслужбовцям.