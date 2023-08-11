Розслідувачі "Схем" зауважили, що покинув державу член ЦВК за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Він перебрався до США та не повертався звідти. Особливу ж увагу прикувало не це.
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Весь 2022 рік Буглак отримував зарплату
Юрій Буглак, котрий мешкає зі своєю родиною у штаті Флорида, що неподалік Маямі, добряче збагатився за минулий рік. Відомо, що він отримував заробітну платню та інші виплати. Загалом членові ЦВК нарахували півтора мільйона гривень.
Що цікаво, з весни цього року Буглак взяв декретну відпустку. Вона передбачає збереження за ним посади.
Спілкуючись з журналістами "Схем" член ЦВК заявив, що має "особисті обставини". Він також запевнив, що не порушував законодавства України, адже покинув державу до повномасштабного вторгнення. І що ЦВК після його початку перейшла на дистанційку. Правда, тепер усі знову повинні засідати офлайн.
Нагадаємо, що 14 лютого, що через 2 дні після виїзду Буглака, Зеленський закликав упродовж 24 годин повернутися всіх представників держави. Але член ЦВК вважає, що цей заклик не стосувався його. Мовляв, він не олігарх і не депутат.
Відпустка, що затягнулася та матеріальна допомога
Відомо, що 12 лютого 2022 року Юрій Буглак з аеропорту "Бориспіль" вилетів до Стамбула. Від наступного дня до 9 березня у члена ЦВК була відпустка. Правда, після її завершення повертатися до України він не поспішав. А невдовзі – перебрався до США.
Власне, восени 2022 року Буглак двічі попрохав про виділення з державного бюджету матеріальної допомоги. Мовляв, вона мала б піти "на оздоровлення" та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". І, як ви вже зрозуміли, її він отримав у розмірі 230 тисяч гривень на обидва прохання.
Цікаво, що свої посадові обов'язки Буглак не виконував. Він мав "вести особистий прийом громадян". Але у ЦВК на запит "Схем" повідомили, що з 2021 по 2023 року він цього не робив. Про це свідчать дані журналу обліку.
Зауважимо, що з-за кордону Буглак приєднувався до онлайн-засідань ЦВК впродовж 2022 року та до березня 2023-го. Відбувалися вони в середньому по кілька разів на місяць. Для розуміння: у березні 2022 року засідання було одне і аж на 19 хвилин, а у квітні два – на 23 та 7 хвилин. Останнє увімкнення члена ЦВК було у лютому цього року на 13-хвилинне засідання.