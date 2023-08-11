Расследователи "Схем" отметили, что покинул государство член ЦИК за 12 дней до полномасштабного вторжения. Он перебрался в США и не возвращался оттуда. Особое же внимание приковало не это.

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Весь 2022 год Буглак получал зарплату

Юрий Буглак, проживающий со своей семьей в штате Флорида, неподалеку от Майами, сильно обогатился за прошлый год. Известно, что он получал заработную плату и другие выплаты. В общем, члену ЦИК насчитали полтора миллиона гривен.

Обратите внимание! В эту сумму входит еще и материальная помощь из государственного бюджета для "решения социально-бытовых вопросов". Цинизм зашкаливает!

Что интересно, с весны этого года Буглак взял декретный отпуск. Она предполагает сохранение за ним должности.

Общаясь с журналистами "Схем" член ЦИК заявил, что имеет "личные обстоятельства". Он также заверил, что не нарушал законодательство Украины, поскольку покинул государство до полномасштабного вторжения. И что ЦИК после его начала перешел на дистанционку. Правда, теперь все снова должны заседать оффлайн.

Напомним, что 14 февраля, что через 2 дня после выезда Буглака, Зеленский призвал в течение 24 часов вернуться всех представителей государства. Но член ЦИК считает, что этот призыв не касался его. Мол, он не олигарх и не депутат.

Затянувшийся отпуск и материальная помощь

Известно, что 12 февраля 2022 Юрий Буглак из аэропорта "Борисполь" вылетел в Стамбул. Со следующего дня до 9 марта у члена ЦИК был отпуск. Правда, после его завершения возвращаться в Украину он не торопился. А вскоре – перебрался в США.

Собственно, осенью 2022 года Буглак дважды попросил о выделении из государственного бюджета материальной помощи. Мол, она должна пойти "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". И, как вы уже поняли, ее он получил в размере 230 тысяч гривен на обе просьбы.

Любопытно, что свои должностные обязанности Буглак не выполнял. Он должен "вести личный приём граждан". Но в ЦИК по запросу "Схем" сообщили, что с 2021 по 2023 он этого не делал. Об этом свидетельствуют данные журнала учета.

Отметим, что из-за границы Буглак присоединялся к онлайн-заседаниям ЦИК в течение 2022 года и к марту 2023-го. Происходили они в среднем по несколько раз в месяц. Для понимания: в марте 2022 года заседание было одно и на 19 минут, а в апреле два – на 23 и 7 минут. Последнее включение члена ЦИК было в феврале этого года на 13-минутное заседание.