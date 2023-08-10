Оказалось, что осенью 2022 года под видом зимней одежды закупители оборонного ведомства купили летнюю одежду, которая к тому же в дороге существенно подорожала. Журналисты предположили, что к закупке причастны сотрудники министерства.
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Как летние куртки превратились в зимние
Расследователи показали документы, касающиеся контракта с турецкой компанией Vector avia hava araçlari. Согласно им, в 2022 году Минобороны решило приобрести у компании партию зимней одежды для ВСУ на общую сумму 33 миллиона гривен:
- 22 миллиона долларов – на 233 тысячи зимних курток,
- 13 миллионов долларов - на 202 тысячи зимних штанов.
Вопросы у журналистов возникли и тогда, когда они проанализировали документацию одной из партий одежды, которые осенью и зимой 2022 года направлялись в ВСУ: на пути из Турции в Украину партия подорожала втрое.
Одна куртка из "странной" партии на выезде из Турции стоила 29 долларов/штуку и общая стоимость 4900 штук составляла 142 тысячи. Однако по документам украинской таможни, куртка уже стоила 86 долларов/штука, а суммарная стоимость партии составила 421 тысячу долларов,
– говорится в расследовании.
Сухие пайки тоже покупались по завышенной цене
Кроме того, расследователи вспомнили еще одну странность: некачественные бронежилеты, в закупке которых подозревают двух чиновников министерства. Дело в том, что, похоже, в первые месяцы вторжения России для ВСУ приобрели бронежилеты 4-го класса защиты по цене 42 тысячи гривен. А экспертиза показала, что стоимость снаряжения такого класса была завышена.
Не все хорошо и с вегетарианскими сухпайками для ВСУ, за которые заплатили 15 миллионов долларов. Минобороны заключило контракт с ООО "Танос Технолоджи", которое покупало пайки у турецкой компании Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm. Цена набора продуктов, в котором из мяса оказался только паштет, составляла 430 гривен.
Кроме того, в наборе были обнаружены продукты с маркировкой Legurme — продукция турецкого бренда Yayla, которую раздавали как гуманитарную помощь Международная организация Красный крест и благотворительная организация "Шаг к надежде".
Отметим, что в январе 2023 года СМИ исследовали закупки пищевых продуктов для бойцов ВСУ. Тогда выяснили, что планировали приобрести партию яиц по 17 долл./шт. Министр обороны Резников сначала заверил, что речь шла не о штуках, а о килограммах, а потом, что не знал об этом контракте.