Оказалось, что осенью 2022 года под видом зимней одежды закупители оборонного ведомства купили летнюю одежду, которая к тому же в дороге существенно подорожала. Журналисты предположили, что к закупке причастны сотрудники министерства.

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Как летние куртки превратились в зимние

Расследователи показали документы, касающиеся контракта с турецкой компанией Vector avia hava araçlari. Согласно им, в 2022 году Минобороны решило приобрести у компании партию зимней одежды для ВСУ на общую сумму 33 миллиона гривен:

22 миллиона долларов – на 233 тысячи зимних курток,

13 миллионов долларов - на 202 тысячи зимних штанов.

Внимание ! На первый взгляд, цена достаточно приемлема: 86 долларов за зимнюю куртку. При этом аналогичные куртки китайского производства, которые поставляли из Болгарии, стоили даже больше – 95 долларов. Однако проблема оказалась не столько в цене, сколько в весе. Куртки Vector avia весили вдвое меньше, чем аналогичные зимние куртки из Китая. В частности, уголки турецкого производства весили 1,1 килограмма, а китайского - 2 килограмма. Итак, бойцы ВСУ зиму 2022 года встретили в летних камуфляжных куртках, а не в зимней одежде.

Вопросы у журналистов возникли и тогда, когда они проанализировали документацию одной из партий одежды, которые осенью и зимой 2022 года направлялись в ВСУ: на пути из Турции в Украину партия подорожала втрое.

Одна куртка из "странной" партии на выезде из Турции стоила 29 долларов/штуку и общая стоимость 4900 штук составляла 142 тысячи. Однако по документам украинской таможни, куртка уже стоила 86 долларов/штука, а суммарная стоимость партии составила 421 тысячу долларов,

– говорится в расследовании.

Сухие пайки тоже покупались по завышенной цене

Кроме того, расследователи вспомнили еще одну странность: некачественные бронежилеты, в закупке которых подозревают двух чиновников министерства. Дело в том, что, похоже, в первые месяцы вторжения России для ВСУ приобрели бронежилеты 4-го класса защиты по цене 42 тысячи гривен. А экспертиза показала, что стоимость снаряжения такого класса была завышена.

Не все хорошо и с вегетарианскими сухпайками для ВСУ, за которые заплатили 15 миллионов долларов. Минобороны заключило контракт с ООО "Танос Технолоджи", которое покупало пайки у турецкой компании Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm. Цена набора продуктов, в котором из мяса оказался только паштет, составляла 430 гривен.

Кроме того, в наборе были обнаружены продукты с маркировкой Legurme — продукция турецкого бренда Yayla, которую раздавали как гуманитарную помощь Международная организация Красный крест и благотворительная организация "Шаг к надежде".

Отметим, что в январе 2023 года СМИ исследовали закупки пищевых продуктов для бойцов ВСУ. Тогда выяснили, что планировали приобрести партию яиц по 17 долл./шт. Министр обороны Резников сначала заверил, что речь шла не о штуках, а о килограммах, а потом, что не знал об этом контракте.