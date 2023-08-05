Отметим, что работа по внедрению женской полевой формы началась еще в прошлом году – в 2022 году. С тех пор состоялось множество заседаний рабочих групп, наработок и испытаний женской формы.

Смотрите также В ВСУ объяснили, в чем сложность наступления на Юге

Учли все пожелания

Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время приступят к соответствующим процедурам закупок и поставок в ВСУ. По его словам, в обновленной модели костюма были учтены все пожелания и замечания военнослужащих женщин, принимавших участие в испытаниях костюма.

Верю, что в новой форме выполнять как боевые, так и тыловые обязанности станет значительно комфортнее,

– прокомментировал создание женской формы Резников.

Женская военная форма – больше в галерее

Более того, Минобороны начало разработку женских бронежилетов. Резников заявил, что уже есть несколько тестовых образцов, однако в настоящее время идет их изучение на соответствие технической спецификации. Когда все соответствующие испытания и тестирования будут успешно пройдены, женские бронежилеты также будут утверждены.

Справка. Сегодня в рядах ВСУ проходит службу около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами.

В каких войсках женщин больше всего

С начала полномасштабного вторжения в Украину в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тысяч женщин. С первого дня войны они наравне с мужчинами стояли в очередях в ТЦК, чтобы встать на защиту нашего государства.

По состоянию на июнь было известно, что женщины проходят службу в: