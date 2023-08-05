Об этом рассказал командующий Сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Дмитрий Герега. По его словам, эти полосы ограждений охватывают противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонные пирамиды (так называемые зубы дракона), противотанковые ежи и проволочные препятствия.
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Сложность ведения Силами обороны Украины наступательных действий на Южном направлении состоит в том, что противник обустроил на оккупированных территориях многоэшелонированную систему инженерных заграждений, которая состоит из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 километров каждая, их плотность достаточно велика,
– заявил он.
Враг коварно все заминировал
Противник коварно использует мины, в том числе таким образом, чтобы их нельзя было удалить. Для преодоления заграждений необходимо значительное количество инженерно-саперных подразделений, личный состав которых сможет проделывать проходы в минно-взрывных заграждениях противника как вручную, так и с помощью специальной инженерной техники.
По словам генерала, часть личного состава прошла подготовку за рубежом и выполняет задачи в составе определенных группировок, а также по разминированию деоккупированных территорий в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.
В течение июля-августа около 150 солдат пройдут также подготовку. В то же время, эти подразделения получили от стран-партнеров до 100 единиц специальной техники.
Актуально о контрнаступлении ВСУ
- Украинские войска постепенно развивают контрнаступление на Юге страны, на некоторых участках ВСУ уже прорвали первую линию обороны врага.
- За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 620 российских военных. С начала войны Россия потеряла около 249 110 своих солдат.