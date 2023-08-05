Про це розповів командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега. За його словами, ці смуги загороджень охоплюють протитанкові мінні поля, невибухові загородження у вигляді протитанкових ровів, бетонні піраміди (так звані зуби дракона), протитанкові їжаки та дротові перешкоди.

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Складність ведення Силами оборони України наступальних дій на Південному напрямку полягає в тому, що противник облаштував на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень, яка складається з декількох смуг протяжністю від 10 до 40 кілометра кожна, їх щільність достатньо велика,

– заявив він.

Ворог підступно усе замінував

Противник підступно використовує міни, в тому числі таким чином, щоб їх не можна було вилучити. Для подолання загороджень необхідні значна кількість інженерно-саперних підрозділів, особовий склад яких зможе пророблювати проходи в мінно-вибухових загородженнях противника як вручну, так і за допомогою спеціальної інженерної техніки.

Зверніть увагу! Станом на початок серпня Сили оборони сформували 5 інженерно-саперних батальйонів.

За словами генерала, частина особового складу пройшла підготовку за кордоном й вже виконує завдання у складі визначених угруповань, а також з розмінування деокупованих територій в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Упродовж липня-серпня близько 150 солдатів також пройдуть підготовку. Водночас ці підрозділи отримали від країн-партнерів до 100 одиниць спеціальної техніки.

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