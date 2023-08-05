Зазначимо, що робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще торік – у 2022 році. Відтоді відбулося чимало засідань робочих груп, напрацювань та випробувань жіночої форми.

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Врахували усі побажання

Олексій Резніков повідомив, що найближчим часом розпочнуть відповідні процедури закупівель та постачання до ЗСУ. За його словами, в оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у випробуваннях костюма.

Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов'язки, стане значно комфортніше,

– прокоментував створення жіночої форми Резніков.

Жіноча військова форма – більше у галереї

Ба більше, Міноборони почало розробку жіночих бронежилетів. Резніков заявив, що вже є кілька тестових зразків, проте нині триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Коли всі відповідні випробування й тестування будуть успішно пройдені, жіночі бронежилети також будуть затверджені.

Довідка. Сьогодні у лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п'яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

У яких військах жінок найбільше

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок. З першого дня війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до ТЦК, аби стати на захист нашої держави.

Станом на червень було відомо, що жінки проходять службу в: