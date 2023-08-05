Зазначимо, що робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася ще торік – у 2022 році. Відтоді відбулося чимало засідань робочих груп, напрацювань та випробувань жіночої форми.
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Врахували усі побажання
Олексій Резніков повідомив, що найближчим часом розпочнуть відповідні процедури закупівель та постачання до ЗСУ. За його словами, в оновленій моделі костюма було враховано усі побажання і зауваження військовослужбовців-жінок, які брали участь у випробуваннях костюма.
Вірю, що в новому однострої виконувати як бойові, так і тилові обов'язки, стане значно комфортніше,
– прокоментував створення жіночої форми Резніков.
Жіноча військова форма – більше у галереї
Ба більше, Міноборони почало розробку жіночих бронежилетів. Резніков заявив, що вже є кілька тестових зразків, проте нині триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Коли всі відповідні випробування й тестування будуть успішно пройдені, жіночі бронежилети також будуть затверджені.
У яких військах жінок найбільше
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до лав Збройних Сил України за власним бажанням було призвано понад 11 тисяч жінок. З першого дня війни вони нарівні з чоловіками стояли в чергах до ТЦК, аби стати на захист нашої держави.
Станом на червень було відомо, що жінки проходять службу в:
- Сухопутних військах – понад 16 тисяч військовослужбовців жінок,
- Повітряних Силах – понад 7 тисяч,
- Військово-Морських Силах – близько 2 тисяч,
- Десантно-штурмових військах – близько 1 тисячі,
- Силах територіальної оборони – понад 3 тисячі військовослужбовців жінок,
- решта – в інших складових Сил оборони.