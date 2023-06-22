Женщины служат в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах и Десантно-штурмовых войсках. Также защитницы есть и в Силах территориальной обороны.

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Сколько женщин сейчас воюет в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тысяч женщин. С первого дня войны они наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы присоединиться к защите нашего государства.

По состоянию на 22 июня проходят службу:

в Сухопутных войсках – более 16 тысяч военнослужащих женщин,

в Воздушных Силах – более 7 тысяч,

в Военно-Морских Силах – около 2 тысяч,

в Десантно-штурмовых войсках – около 1 тысячи,

в Силах территориальной обороны – более 3 тысяч военнослужащих женщин,

остальные – в других составляющих Сил обороны.

Как отличается женская подготовка к службе от мужской

Как рассказывал начальник управления персонала штаба Командование Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, сейчас количество личного состава увеличилось, но в связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут в Вооруженные Силы, и если они полностью отвечают по всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность.

"У нас есть военнослужащие-женщины – командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и так далее", – отмечал Горбач.

В то же время он подчеркивал, что подготовка к службе женщин от подготовки мужчин ничем не отличается – та же программа.