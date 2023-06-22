Женщины служат в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах и Десантно-штурмовых войсках. Также защитницы есть и в Силах территориальной обороны.
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Сколько женщин сейчас воюет в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию было призвано более 11 тысяч женщин. С первого дня войны они наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы присоединиться к защите нашего государства.
По состоянию на 22 июня проходят службу:
- в Сухопутных войсках – более 16 тысяч военнослужащих женщин,
- в Воздушных Силах – более 7 тысяч,
- в Военно-Морских Силах – около 2 тысяч,
- в Десантно-штурмовых войсках – около 1 тысячи,
- в Силах территориальной обороны – более 3 тысяч военнослужащих женщин,
- остальные – в других составляющих Сил обороны.
Как отличается женская подготовка к службе от мужской
Как рассказывал начальник управления персонала штаба Командование Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, сейчас количество личного состава увеличилось, но в связи с очень непростыми условиями прохождения службы женщины меньше идут в Вооруженные Силы, и если они полностью отвечают по всем условиям, обратились как добровольцы, то их без ограничений могут призвать на любую должность.
"У нас есть военнослужащие-женщины – командиры боевых машин и командиры взводов, артиллерийских батарей и так далее", – отмечал Горбач.
В то же время он подчеркивал, что подготовка к службе женщин от подготовки мужчин ничем не отличается – та же программа.