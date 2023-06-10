Нормативно-правовые акты, касающиеся воинского долга и мобилизации, не различают военнообязанных по стати. Однако не все женщины в Украине пока военнообязанные. Об этом пишет 24 Канал.
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Нужно ли женщинам становиться на военный учет
В Минобороны неоднократно отмечали, что мобилизация женщин в Украине не проводится. В то же время, женщина может вступить в армию добровольно, как сейчас и происходит.
В то же время в Украине есть военнообязанные женщины, которые должны стать на военный учет в ТЦК и СП: женщины-медики, врачи, медсестры и фармацевты.
При этом женщины, имеющие специальность, родственную военной, не обязаны становиться на военный учет, однако могут стать на учет по собственному желанию.
До какого срока военнообязанные женщины должны стать на военный учет
- 30 декабря 2022 года правительство одобрило "Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов", который обновил правила и порядок ведения учета военнообязанных женщин и мужчин. Согласно ему женщины, имеющие медицинское образование, должны добровольно встать на военный учет. Но сначала необходимо пройти военно-врачебную комиссию, которая определит пригодность к службе в рядах армии.
- Однако для этого правительство утвердил переходный период сроком на 3 года. То есть, украинки медицинских и фармацевтических профессий и специальностей должны добровольно встать на военный учет до 2026 года.
- Женщины, которые нарушат это требование и до конца 2026 не станут на военный учет, не смогут трудоустроиться по специальности уже с начала 2027 года.