Нормативно-правовые акты, касающиеся воинского долга и мобилизации, не различают военнообязанных по стати. Однако не все женщины в Украине пока военнообязанные. Об этом пишет 24 Канал.

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Нужно ли женщинам становиться на военный учет

В Минобороны неоднократно отмечали, что мобилизация женщин в Украине не проводится. В то же время, женщина может вступить в армию добровольно, как сейчас и происходит.

В то же время в Украине есть военнообязанные женщины, которые должны стать на военный учет в ТЦК и СП: женщины-медики, врачи, медсестры и фармацевты.

При этом женщины, имеющие специальность, родственную военной, не обязаны становиться на военный учет, однако могут стать на учет по собственному желанию.

До какого срока военнообязанные женщины должны стать на военный учет