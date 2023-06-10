Нормативно-правові акти, які стосуються військового обов'язку та мобілізації не розрізняють військовозобовʼязаних за статтю. Проте не всі жінки в Україні наразі є військовозобовʼязаними. Про це пише 24 Канал.
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Чи потрібно жінкам ставати на військовий облік
У Міноборони неодноразово наголошували на тому, що мобілізація жінок в Україні не проводиться. Водночас жінка може вступити до війська добровільно, як наразі і відбувається.
Водночас в Україні є військовозобов'язані жінки, які повинні стати на військовий облік у ТЦК та СП: жінки-медики, лікарі, медсестри та фармацевтки.
При цьому жінки, які мають спеціальність, споріднену з військовою, не зобов'язані ставати на військовий облік, проте можуть стати на облік за власним бажанням.
До якого терміну військовозобов'язані жінки повинні стати на військовий облік
- 30 грудня 2022 року уряд схвалив "Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів", який оновив правила та порядок ведення обліку військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Згідно з ним жінки, які мають медичну освіту, повинні добровільно стати на військовий облік. Але спершу необхідно пройти військово-лікарську комісію, яка визначить придатність до служби в лавах армії.
- Проте для цього уряд затвердив перехідний період терміном на 3 роки. Тобто українки медичних і фармацевтичних професій та спеціальностей мають добровільно стати на військовий облік до 2026 року.
- Жінки, які порушать цю вимогу й до кінця 2026 року не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись за фахом вже з початку 2027 року.