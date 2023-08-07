Так, постанова Кабінету міністрів №57 передбачає, що виїхати зможуть чоловіки від 18 до 60 років, які отримають постійний або тимчасовий дозвіл на виїзд з країни. Також можуть виїхати чоловіки до 18 та після 60 років, пише 24 Канал.

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Яким чоловікам призовного віку можна виїжджати за кордон

Виїхати з України навіть під час дії воєнного стану з 1 серпня можуть чоловіки від 18 до 60 років:

які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров'я;

яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

яким дозволено виїзд за кордон через професію;

яким дозволено виїзд за кордон для допомоги Силам оборони щодо протистояння Росії.

Також дозволено перетинати кордон військовим, які мають дозвіл, та чоловікам й жінкам держслужбовцям.

Як можуть виїхати держслужбовці та держслужбовиці

Виїхати за межі України під час дії воєнного стану та загальної мобілізації можуть держслужбовці та держслужбовиці, які мають відповідні документи. Їх можуть випустити з країни у відрядження. Так можуть виїхати:

члени Кабміну, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

держсекретар Кабміну, його перший заступник та заступники;

керівник апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

керівник Офісу Президента та його заступники;

керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їх заступники;

глава СБУ його перший заступник та заступники;

голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

голова та члени Рахункової палати;

очільник та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

секретар РНБО, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники;

постпред президента України в Криму та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Для допомоги військовим

Для допомоги Збройним Силам України можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

За сімейним станом

Через сімейні обставини виїхати з України можуть чоловіки призовного віку, які є батьками, опікунами чи усиновлювачами. Мовиться про випадки:

наявності трьох і більше неповнолітніх дітей;

наявності дітей віком до 18 років з інвалідністю;

коли одинокий батько самостійно виховує дитину до 18 років;

опікуни/усиновлювачі неповнолітніх дітей-сиріт з інвалідністю;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, за наявності рішення про призначення опікуна над такою особою, а у разі, коли опікуна такій особі не призначено, – один з повнолітніх членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення;

за наявності повнолітніх дітей з інвалідністю 1 чи 2 групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Чоловік може перетнути кордон, якщо родичі чоловіка/дружини потребують постійного догляду, і вони разом проживають і чоловік забезпечує та турбується про цього члена сім'ї, що підтверджується документами.

Також це можливо у випадку, коли один із батьків або дружина є особою з інвалідністю 1 чи 2 групи. Для дозволу на виїзд потрібні документи, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність та факт догляду.

За професією

У відпустку за кордон, за наявності документів про дозвіл з військової частини, може поїхати військовий. Також – працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку. Проте має бути одна особа на 25 людей з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду. Окрім того, виїхати можуть:

члени екіпажів кораблів, якщо вони рухаються на роботу на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал – у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

Через здоров'я

Через стан здоров'я Україну можуть покинути чоловіки призовного віку, які мають:

інвалідність 1 – 3 групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

інвалідність або осіб, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, їдуть на лікування. Мають про це документи та має бути один супроводжуючий родич першої лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

за станом здоров'я мають відстрочку від мобілізації, зняті чи виключені з військового обліку за рішенням комісії через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.