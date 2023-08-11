Як ми розповідали раніше, 22-річний Дмитро Копанчук – син народної депутатки від "Слуги народу" Олену Копанчук. Депутат Рудківської міської ради покинув Україну та не повернувся. А тепер – вирішив скласти свій депутатський мандат.
Тим часом Виїхав до вторгнення й отримав 1,5 мільйона від держави: як член ЦВК відсиджується у Флориді
Заяву надіслали "Новою поштою"
Інформацією про це поділився секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький. Він додав, що 7 вересня планують розглянути цю заяву. Зроблять це під час наступного засідання Рудківської міської ради.
Зауважимо, що заяву Копанчука надіслали "Новою поштою". Правда, відправник не він, а Артем Костюченко. Останній – помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери". Його співзасновник – Володимир Копанчук, котрий є батьком депутата.
Артем Костюченко невдовзі підтвердив виданню, що надіслав заяву Дмитра Копанчука. Він додав, що його "попросили це зробити".
Копанчук покинув Україну: що про це відомо
- Почнімо з того, що депутатом міської ради у Рудках Дмитро Копанчук став у 2020-му році. А вже у 2023 році він потрапив у скандал.
- Він під час повномасштабного вторгнення виїхав за кордон і не повернувся. Покинути Україну йому вдалося під приводом супроводу батька з інвалідністю.
- Журналісти також розповіли, що у 2022 році він тричі перетинав державний кордон. Цікаво, що двічі він покидав Україну як водій-волонтер через систему "Шлях": 24 – 25 липня та 1 – 18 серпня.
- За наявними даними, 1 січня Дмитро Копанчук зі своїм батьком перетнули кордон у Смільниці на новенькій Toyota Land Cruiser Prado 150. Власне, депутат їхав буцімто, щоб супроводжувати свого 46-річного батька з ІІ групою інвалідності.
- 7 лютого Копанчук-старший тим самим автомобілем повернувся до України. Разом із ним їхав ексдепутат Хмельницької облради та колишній бізнес-партнер Олени Копанчук Володимир Федорчук. А от Дмитра з ними не було.