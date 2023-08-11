Як ми розповідали раніше, 22-річний Дмитро Копанчук – син народної депутатки від "Слуги народу" Олену Копанчук. Депутат Рудківської міської ради покинув Україну та не повернувся. А тепер – вирішив скласти свій депутатський мандат.

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Заяву надіслали "Новою поштою"

Інформацією про це поділився секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький. Він додав, що 7 вересня планують розглянути цю заяву. Зроблять це під час наступного засідання Рудківської міської ради.

Зауважимо, що заяву Копанчука надіслали "Новою поштою". Правда, відправник не він, а Артем Костюченко. Останній – помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери". Його співзасновник – Володимир Копанчук, котрий є батьком депутата.

Артем Костюченко невдовзі підтвердив виданню, що надіслав заяву Дмитра Копанчука. Він додав, що його "попросили це зробити".

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