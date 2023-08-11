Как мы рассказывали раньше, 22-летний Дмитрий Копанчук – сын народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук. Депутат Рудковского городского совета покинул Украину и не вернулся. А теперь решил сложить свой депутатский мандат.

Тем временем Выехал ко вторжению и получил 1,5 миллиона от государства: как член ЦИК отсиживается во Флориде

Заявление отправили "Новой почтой"

Информацией по этому поводу поделился секретарь Львовской областной организации партии "Слуга народа" Орест Сивенький. Он добавил, что 7 сентября планируется рассмотреть это заявление. Сделают это на следующем заседании Рудковского городского совета.

Заметим, что заявление Копанчука направили "Новой почтой". Правда, отправитель не он, а Артем Костюченко. Последний – помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры". Его соучредитель – Владимир Копанчук, отец депутата.

Артем Костюченко подтвердил изданию, что направил заявление Дмитрия Копанчука. Он добавил, что его "попросили это сделать".

Копанчук покинул Украину: что об этом известно