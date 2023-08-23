На період дії воєнного стану військовозобов'язані можуть виїхати з України за станом здоров’я, за сімейними обставинами, за професією. Також на певний період виїхати з України можуть волонтери та держслужбовці.

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Виїзд за станом здоров’я та сімейними обставинами

Чоловікам призовного віку можуть дозволити залишити Україну, якщо вони:

люди з інвалідністю та мають довідки відповідну медичну довідку, пенсійне посвідчення чи посвідчення про призначення соціальної допомоги;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю і супроводжують їх за кордон. Також людей призовного віку можуть випустити для супроводу за кордон одного із їхніх батьків чи батьків дружини (чоловіка), які мають інвалідність I чи II групи. Крім того, це правило поширюється й на супровід осіб з I чи II групою інвалідності, за якими військовозобов'язаний здійснює постійний догляд;

батьки, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;

бабусі, дідусі, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особи, які потребують постійного догляду, — у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах — у супроводі працівників закладу догляду.

Виїзд на підставі професійної діяльності

Отримати дозвіл на виїзд за кордон можуть держслужбовці. Їм дозволять виїхати у відрядження за наявності відповідних документів. Йдеться, зокрема, про членів Кабміну, Апарату Верховної Ради, нардепів, місцевих депутатів, суддів, прокурорів, керівників структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час, окремих працівників державних унітарних підприємств та низку найвищих посадовців держави.

Також виїхати з України у відпустку можуть:

військові – за наявності документів про дозвіл з військової частини;

члени екіпажів кораблів для роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

працівники закладу догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

Волонтерство

З метою допомоги ЗСУ залишити Україну мають право водії, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, культурні діячі культури для благодійного збору коштів і репрезентації країни на міжнародній арені, спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях.

Хто ухвалює остаточний дозвіл на виїзд

Під час воєнного стану для того, щоб виїхати за кордон військовозобов'язаний повинен матим документ, який свідчить про наявності у нього відповідної підстави.

Ті, хто хочуть залишити Україну за станом здоров’я, мають звернутися по документи до ТЦК. Інші категорії можуть отримати документи в цивільних органах та установах.

Втім, навіть, за умови наявності необхідних для виїзду документів, остаточне рішення ухвалює прикордонний загін, який відповідає за пропуск. Він може відмовити у виїзді

Аби оскаржити відмову, військовозобов'язаному треба подати скаргу в Держприкордонслужбу. Там перевірять документи і нададуть дозвіл. Зокрема, за допомогою електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів з'ясують, чи не ухиляється чоловік від мобілізації. Якщо й Держприкордонслужба відмовила, а особа призовного віку не погоджується з поясненням її рішення – необхідно звертатися до суду.

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