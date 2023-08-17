Володимир Зеленський 17 серпня підписав закон № 9533 про продовження воєнного стану, а також закон №9532 про продовження терміну проведення загальної мобілізації. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Що відомо про воєнний стан в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії термін дії воєнного стану та мобілізації продовжують вже увосьме.

Воєнний стан було введено через повномасштабне вторгнення Росії в Україну півтора року тому, в лютому 2022-го. Цей особливий правовий режим накладає певні обмеження на цивільних і дає більше повноважень представникам держави та військовим. Органи державної влади, військове командування, військові адміністрації і органи місцевого самоврядування отримують повноваження, необхідні для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Уперше воєнний стан в Україні ввели з 5:30 24 лютого 2022 року терміном на 30 діб, а надалі продовжували, що логічно, адже війна триває.

Доки в нашій державі точаться воєнні дії, триває і мобілізація громадян до лав ЗСУ. Мобілізація також уперше була оголошена 24 лютого 2022 року.