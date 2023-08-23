Наразі вручення повісток можливе і на вулиці. Водночас це не завжди означає мобілізацію, передусім – це оповіщення, щоб чоловіки з'явилися в ТЦК і надали про себе актуальну інформацію, інформує 24 Канал.

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Такі повітки переважно будуть вручатися двом категоріям чоловіків, серед яких також найбільше тих, хто не став на військовий облік під час воєнного стану.

Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані – можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб,

– пояснила речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея.

Після уточнення даних необхідно пройти медичний огляд на ВЛК, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби.

Повістка – це не обов'язково мобілізація

У Львівському обласному ТЦК теж наголошують, що повістка про уточнення даних – це не завжди значить мобілізація.

"Якби чоловіки це робили завчасно і регулярно, то б однозначно порядку було більше в їх облікових справах і ніхто не смикав би людей надаремно", – зазначив начальник ТЦК, полковник Олександр Тіщенко.

Важливо! Наразі у війську потрібні усі спеціальності, і не тільки штурмовики на фронт – у частинах є запити на посади у штабах.

Мобілізувати можуть такі категорії чоловіків: