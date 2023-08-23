Вручение повесток возможно и на улице. В то же время, это не всегда означает мобилизацию, прежде всего – это оповещение, чтобы мужчины появились в ТЦК и предоставили о себе актуальную информацию. 24 Канал.

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Такие навесы преимущественно будут вручаться двум категориям мужчин, среди которых также больше тех, кто не стал на военный учет во время военного положения.

Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные – возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц,

– объяснила спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея.

После уточнения данных необходимо пройти медицинское освидетельствование на ВЛК, где будет установлена степень пригодности к военной службе.

Повестка – это не обязательно мобилизация

Во Львовском областном ТЦК тоже подчеркивают, что повестка об уточнении данных – это не всегда мобилизация.

"Если бы мужчины это делали раньше времени и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря", – отметил начальник ТЦК, полковник Александр Тищенко.

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Мобилизовать могут следующие категории мужчин: