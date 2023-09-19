Харків'янина нібито понад 5 діб утримують у ТЦК у Самборі Львівської області, б'ють, принижують та загрожують пістолетом. У територіальному центрі комплектування повідомили, що обставини події з'ясовуються.

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У мережу потрапило відео побиття

У мережі поширювали відео, де двоє чоловіків у військовій формі б'ють чоловіка у цивільному одязі. Він сидить на ліжку, а його б'ють та погрожують зброєю. Чоловік у військовій формі також бив його ногами.

Побиття чоловіка: дивіться відео 18+

Що сказали у ТЦК

У територіальному центрі комплектуавання Львівської області ззаначили, що на відео видно частину події, тож, що саме відбулося в цій ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується.

На час службової перевірки військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.

Керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку,

– мовиться в повідомленні.

ДБР відкрило кримінальне провадження

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору

Попередньо, подія сталась 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї.

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону також зареєструвала провадження.

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