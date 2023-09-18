Жінка працювала в одному з медичних закладів Одеси. Правоохоронці викрили її на одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні.

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Як працювала схема

Голова ЛКК робила "виписки" з медичної карти амбулаторного хворого. У них вказувала фіктивний діагноз, що давав змогу уникнути призову на військову службу під час мобілізації. Чоловіки платили за фейковий діагноз 1500 доларів США, натомість отримували виписку, що буцімто хворіють на туберкульоз. Далі все просто: медичні довідки передавали до ТЦК і чоловіків визнавали непридатним до військової служби.

Гроші за "послугу" жінка отримувала через спільників. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення медпрацівниці від займаної посади.

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Інші схеми уникнення мобілізації

Напевно, всі наявні схеми неможливо перерахувати, адже спритників дуже багато. Частина з них використовує своє службове становище або знайомства задля того, щоб уникнути мобілізації самому чи "допомогти" іншим у цьому.