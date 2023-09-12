Щоб "відкосити" від мобілізації, ухилянти вдаються до різних способів. Колишній диякон УПЦ МП вирішив і собі поповнити сумну статистику.

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Що робив церковник

Ексдиякон УПЦ МП підробляв "списки місіонерів", які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. За гроші він допомагав потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковним клірикам. Сфальшовані документи подавав до Держслужби з етнополітики та свободи слова та знаходив аргументи, що псевдоклірикам треба виїхати за межі України.

Вартість одного "місця у списку" становила від 4,5 тисячі американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів. Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів,

– зазначили в СБУ.

Під час обшуків за адресою проживання затриманого виявили ​комп'ютери, мобільні телефони та сім-картки із доказами оборудки, а також ​готівку, одержану злочинним шляхом.



Колишньому диякону повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Він наразі під вартою і може отримати до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування.

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