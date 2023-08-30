Корупція в ТЦК і ВЛК – це загроза національній безпеці. Про це представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський повідомив в ефірі телемарафону.

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Федір Веніславський нагадав, що кілька тижнів тому пройшло засідання РНБО стосовно роботи ТЦК, а сьогодні розглянули роботу ВЛК.

Ці дві складові проведення мобілізаційних заходів в Україні, вірніше порушення, які супроводжують діяльність цих двох складових, набувають загроз національній безпеці, оскільки це рішення розглядають на засіданні найвищого координаційного органу з питань безпеки,

– сказав він.

Перевірятимуть не геть усі висновки ВЛК. Мова про висновки щодо непридатності до військової служби – саме завдяки ним люди уникають мобілізації. Тому правоохоронці перевірять їх за півтора року від початку мобілізації в Україні.

Участь у фальсифікації медичних документів – а це офіційні документи – є злочином. На жаль, людей, які за цей час сфальшували довідки, багато.

Я думаю, що мова може йти про десятки тисяч людей, які були визнані непридатними до військової служби. Звичайно, ми не можемо говорити, що всі були необґрунтовано визнані непридатними, але значна частина – це громадяни, які намагалися через корупційні схеми уникнути призову,

– зазначив представник президента.

Чому так довго тягнули

Журналісти поставили запитання, чому за півтора року війни не викорінили корупцію в тих органах, які займаються мобілізацією. За словами Веніславського, немає стримувального чинника, розуміння, що людина сяде за ґрати, якщо порушуватиме закон.

Причина цих явищ не в покаранні – за корупційні дії воно й так суворе. Але ключова проблема – люди не відчувають невідворотності покарання за такі дії,

– підсумував він.

Що відомо про рішення РНБО

11 серпня Володимир Зеленський провів спеціальне засідання РНБО. За його результатами він звільнив усіх обласних військкомів через випадки зловживань у територіальних центрах комплектування. Тоді ж він анонсував засідання РНБО щодо військово-лікарських комісій, де теж є зловживання.

30 серпня відбулося засідання РНБО щодо ВЛК. Президент доручив провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені з 24 лютого 2022 року та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці. За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.