Неважливо, чи жінка стоїть на військовому обліку, чи мала на нього стати, але ще не зробила цього, чи не стоїть на обліку – вона може вільно їхати за кордон. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Що треба знати

За словами Андрія Демченка, зараз обмеження щодо виїзду за кордон стосуються тільки чоловіків.

І на цей момент, і раніше жінки перебували на військовому обліку. Їхнє взяття на військовий облік (ті зміни, які вносять щодо жінок) ніяк не вплине на правила перетину кордону. Обмеження відносно жінок на даний момент не діють,

– сказав він.

Якщо жінка перебуває на військовому обліку, потім буде мобілізована чи вступить на контракт або на військову службу, то під час перетину кордону вона має дотримуватися правил, коли їде у службове відрядження чи відпустку. Якщо її безпосередній керівник визначив, що відпустка чи відрядження мають відбутися за кордоном, а документи це підтверджують, жінка може їхати за межі України.

Для кого обмежено виїзд за кордон

Це декілька категорій:

- чоловіки 18-60 років;

- державні службовці на певних посадах і посадові особи, визначені постановою Кабміну №57, – тут як чоловіки, так і жінки можуть їхати тільки у службове відрядження.

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Зміни для жінок

З 1 жовтня 2023 року українки 18-60 років, які мають медичні та/або фармацевтичні спеціальності та придатні до служби за станом здоров'я, мають ставати на військовий облік. А також реєструватися в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Утім, це не означає, що їх одразу відправлять на фронт.

Детальніше про назви конкретних медичних спеціальностей, що робити вагітним і що буде, якщо не стати на облік, читайте в матеріалі 24 Каналу.