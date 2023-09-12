Неважно, стоит ли женщина на воинском учете, должна была на него стать, но еще не сделала этого, или не стоит на учете – она может свободно ехать за границу. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Смотрите также Возьмут ли в армию с активным туберкулезом: в ВСУ прокомментировали обновление списка болезней

Что нужно знать

По словам Андрея Демченко, сейчас ограничения по выезду за границу касаются только мужчин.

И в этот момент, и раньше женщины состояли на воинском учете. Их взятие на воинский учет (те изменения, которые вносятся в отношении женщин) никак не повлияет на правила пересечения границы. Ограничения в отношении женщин на данный момент не действуют,

– сказал он.

Если женщина состоит на воинском учете, затем будет мобилизована или вступит на контракт либо военную службу, то при пересечении границы она должна соблюдать правила, когда едет в служебную командировку или отпуск. Если ее непосредственный руководитель определил, что отпуск или командировка должны состояться за границей, а документы подтверждают это, женщина может ехать за пределы Украины.

Для кого ограничен выезд за границу

Это несколько категорий:

- мужчины 18-60 лет;

- государственные служащие на определенных должностях и должностные лица, определенные постановлением Кабмина №57, – здесь как мужчины, так и женщины могут ехать только в служебную командировку.

Смотрите также Бумажной работы в войсках должно быть меньше, – Зеленский анонсировал перезапуск системы учета

Изменения для женщин

С 1 октября 2023 года украинки 18 – 60 лет, имеющие медицинские и/или фармацевтические специальности и пригодные к службе по состоянию здоровья, должны становиться на воинский учет. А также регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Впрочем, это не значит, что их сразу отправят на фронт.

Детальнее о названиях конкретных медицинских специальностей, что делать беременным и что будет, если не встать на учет, читайте в материале 24 Канала.