Президент Зеленский 11 сентября провел ряд важных совещаний. В их числе встреча с представителями Минобороны и Минцифры. Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения.

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Обработку запросов военных ускорят

Одна из тем традиционного выступления президента – упрощение процесса взаимодействия между военными и властью. Так, на совещании с главой Минобороны Умеровым, первым заместителем министра обороны Украины Павлюком и вице-премьер-министром Федоровым Зеленский обсудил вопросы обеспечения наших воинов. В частности, прозрачность этого обеспечения.

По словам президента, запросы нужд военных должны обрабатываться максимально быстро.

И для этого весь учет должен быть цифровизирован, бумажной работы в войсках должно быть значительно меньше,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Минобороны уже работает над этим – перезапускает систему учета, а Минцифры помогает.

Отдельно Зеленский остановился на доброчестности: между тем, что подается в отчетах и реальными потребностями военных на "нуле" не должно быть разницы.

Военный билет и ВЛК в "цифре"

Ранее о перезагрузке в Минобороны сообщал новоназначенный глава ведомства Рустем Умеров. В частности, он говорил, что хочет ввести электронный военный билет и цифрировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий. Таким образом, Умеров стремится уменьшить риски коррупции в военной сфере. Также чиновник хочет ввести и единый реестр призывников.

"Все, что можно, должны оцифровать. Информация о воине должна быть в диджитале: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", – подчеркнул он.