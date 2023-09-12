З 1 жовтня на військовий облік зобов'язані стати жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти тощо віком від 18 до 60 років. Чи потрібно ставати на нього вагітним і жінкам-матерям, передає 24 Канал.

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Виняток щодо військового обліку

Законом встановлено, що винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці. За статтею 73 розкладу хвороб згідно з Положенням про ВЛК, вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності,

– наголосили в Сухопутних військах ЗСУ.

Також зазначили, що вже призвані під час мобілізації жінки-військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю, до речі, незалежно від перебігу й терміну, та у зв'язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Окрім того, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше, ніж до досягнення нею 6 років.

"Медики-матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ", – додали в Сухопутних силах.

Зазначили, що для цього необхідно відвідати свій ТЦК та СП та надати усі документи, що підтверджують це.

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Зверніть увагу! За порушення правил військового обліку під час воєнного стану може бути накладено штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 – 1700 гривень.