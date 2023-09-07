У ЗСУ наголосили, що законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби й здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

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У ЗСУ пояснили, що означає військовий облік жінок

“Постановка на військовий облік – це не мобілізація жінок медиків. Це виконання зміни до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі”, – мовиться у повідомленні.

Яка категорія жінок має прийти в ТЦК та СП

З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років.

Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.

Важливо. Коли жінка приходить до ТЦК стати на військовий облік, то на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби. Медкомісія у військовозобов’язаних жінок має проходити так само, як і в чоловіків. Єдина відмінність – жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Які обов’язки будуть у жінок, що стануть на облік

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Такі жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. Тобто законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків.

Вагітні жінки та жінки-матері

Вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби незалежно від терміну й перебігу вагітності.

Вже призвані під час мобілізації жінки-військовослужбовиці мають право на звільнення зі служби у зв’язку з вагітністю (незалежно від перебігу й терміну) та у зв’язку із перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку.

Медики-матері отримують право на відстрочку, якщо виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ.

Чи потрібно самостійно йти до ТЦК та СП