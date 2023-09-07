В ВСУ отметили, что законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

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В ВСУ объяснили, что означает воинский учет женщин

“Постановка на военный учет – это не мобилизация женщин медиков. Это выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве”, – говорится в сообщении.

Какие категории женщин должны прийти в ТЦК и СП

С 1 октября на воинский учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет.

Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

Согласно новому порядку воинского учета, женщины с другими специальностями, близкими к военной, могут стать на учет по собственному желанию.

Важно. Когда женщина приходит в ТЦК встать на воинский учет, то на нее заводят личное дело. Далее она должна быть направлена на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе. Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как у мужчин. Единственное отличие – женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.

Какие обязанности будут у женщин, которые станут на учет

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Такие женщины выполняют воинский долг на ровне с мужчинами. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

Беременные женщины и женщины-матери

Беременные женщины признаются непригодными к военной службе независимо от срока и течения беременности.

Уже призванные по мобилизации женщины-военнослужащие имеют право на увольнение со службы в связи с беременностью (независимо от течения и срока) и в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста.

Медики-матери получают право на отсрочку, если воспитывают детей самостоятельно, имеют 3 и более несовершеннолетних детей, или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в ВСУ.

Нужно ли самостоятельно идти в ТЦК и СП