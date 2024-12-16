Это требование касается женщин, которые хотят пройти базовые учения обращения с оружием или обучение по тактической медицине, передает 24 Канал со ссылкой на Киев 24.

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Почему женщинам, которые хотят пройти БОВП, нужно становиться на учет

По словам Федиенко, согласно с новым законом о мобилизации, чтобы пройти базовую общую военную подготовку, женщинам нужно стать на воинский учет. Однако после прохождения БОВП они сразу же снимаются с учета.

Если женщина хочет пройти навыки обращения с оружием, тактическую медицину, что-то понимать о дронах и так далее, но не проходить службу, ей все равно нужно сначала стать на учет. Тогда ее принимают в учебный центр, где есть БОВП,

– говорит Федиенко.

Нардеп также добавил, что нет никаких рисков относительно того, что после прохождения военной подготовки женщину могут мобилизовать. Однако она может мобилизоваться по собственному желанию.

Напомним, что женщинам, которые получили медицинское образование, обязательно нужно становиться на воинский учет. Невыполнение этого требования может привести к штрафам.