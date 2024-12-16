Ця вимога стосується жінок, які хочуть пройти базові навчання поводження зі зброєю чи навчання з тактичної медицини, передає 24 Канал з посиланням на Київ 24.

Новини до теми Мобілізація жінок в Україні: як зміниться за новим законом

Чому жінкам, які хочуть пройти БЗВП, потрібно ставати на облік

За словами Федієнка, згідно з новим законом про мобілізацію, щоб пройти базову загальну військову підготовку, жінкам потрібно стати на військовий облік. Проте після проходження БЗВП вони одразу ж знімаються з обліку.

Якщо жінка хоче пройти навички поводження зі зброєю, тактичну медицину, щось розуміти про дрони й так далі, але не проходити службу, їй все одно потрібно спочатку стати на облік. Тоді її приймають в навчальний центр, де є БЗВП,

– каже Федієнко.

Нардеп також додав, що немає жодних ризиків щодо того, що після проходження військової підготовки жінку можуть мобілізувати. Проте вона може мобілізуватися за власним бажанням.

Нагадаємо, що жінкам, які здобули медичну освіту, обов'язково потрібно ставати на військовий облік. Невиконання цієї вимоги може призвести до штрафів.