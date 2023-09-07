Жінки окремих спеціальностей з 1 жовтня будуть зобов'язані стати на військовий облік. Представниці низки інших професій зможуть з'являтися до військкоматів за бажанням.

Дивіться також Міноборони планує впровадити електронний військовий квиток і цифрувати ВЛК

Кому з жінок обов'язково треба прибути до ТЦК

Йдеться про жінок-медиків, а саме лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок, фармацевтів тощо віком від 18 до 60 років. Слід зауважити, що військовий облік жінок медичної професії не новинка, адже відповідно до законодавства вони є військовозобов'язаними.

Нарівні з чоловіками вони мусять ставати на військовий облік, проходити підготовку до служби, повідомляти ТЦК про зміну сімейного статусу, місця проживання або реєстрації, отримання інвалідності або статусу ВПО, повідомляти у військкомат про працевлаштування.

Якщо жінки, не звернуться до ТЦК протягом місяця з дня завершення медичного вузу, на них очікує штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Штрафуватимуть також і керівників підприємств, де є не обліковані військовозобов'язані жінки.

Щодо жінок інших професій, наближених до військових – то за ними наразі лишається право добровільно ставати на облік.

Що робити вагітним медикам і медикам-матерям

Вагітні жінки і матері малолітніх дітей теж мусять з'явитися до ТЦК. Вагітні медики одразу визнаються непридатними до служби за станом здоров'я. А ось медики-матері непридатними вважаються:

якщо вони виховують дітей самостійно;

мають трьох і більше неповнолітніх дітей;

виховують дитину з інвалідністю;

якщо їхній чоловік служить у ЗСУ.

Мобілізація жінок – чи планують її проводити

Наразі жінок, які стали на військовий облік, мобілізувати не планують. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Сьогодні, усі жінки, які служать у ЗСУ, роблять це добровільно.

Чи випускатимуть жінок-медиків за кордон

Згідно із законом, військовозобов'язаним жінкам заборонено виїжджати за кордон в умовах воєнного стану.

Втім, за словами адвокатки Марини Бекало, фактично виїзд за кордон військовозобов'язаних жінок не обмежений. У прикордонників немає доступу до інформації про військовий облік жінок, а також відсутні повноваження вимагати у жінок пред'явлення додаткових документів, окрім паспорта.

Крім того, Ганна Маляр заявляла, що введення обмежень для виїзду за кордон військовозобов'язаним жінка поки не планується.

Мобілізація жінок в Україні: що відомо.