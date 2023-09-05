Хто саме з жінок має стати на відповідний облік, закріплено в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу". Про це пише 24 Канал.

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Що треба знати про військовий облік жінок

Так-от, у частині 11 статті 1 цього Закону зазначено: "Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних".

Окрім того, закріплено, що всі інші жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік лише за власним бажанням.

Перелік таких професій затверджений Наказом № 313. Зокрема, йдеться про жінок юристок, психологинь, ветеринарок, бухгалтерок, програмісток, працівниць банківської системи тощо.

Якщо відкрити зазначений перелік, то жінки більшості професій підлягають взяттю на військовий облік, але за їхнім бажанням,
зазначила адвокатка Марина Бекало.