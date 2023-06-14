Згідно з українським законодавством, обов'язковому військовому обліку підлягає тільки одна сфера, усі інші ж жінки можуть служити в армії тільки добровільно. Та облік також не означає, що вони обов'язково будуть мобілізовані у військо.

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Як жінки служать у лавах ЗСУ

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що наразі в українській армії служать як мобілізовані жінки, так і доброволиці. Він переконаний, що наразі гострої потреби у обов'язковому призові для жінок немає.

Наразі вони (жінки – 24 Канал) можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Такі, звичайно, є. У нас проходять службу дуже багато військовослужбовців-жінок. У процентному співвідношенні до війни їх було набагато більше, десь до 10%, можливо, навіть більше,

– заявив Горбач.

Він також повідомив, що наразі у ЗСУ жінки переважно служать на керівних посадах, адже прийшли на службу до початку повномасштабного вторгнення. Горбач вважає, що жінки менше йдуть у Збройні Сили через непрості умови проходження служби.

"Якщо вони повністю відповідають усім умовам, звернулися як добровольці, то їх без обмежень можуть призвати на будь-яку посаду. У нас є військовослужбовці-жінки – командири бойових машин та командири взводів, артилерійських батарей тощо", – повідомив він.

Жінки яких професій мають стати на військовий облік

Закон, згідно з яким військовий облік для жінок є суто добровільним, ухвалили ще в жовтні 2022 року. Проте у цьому законопроєкті є додаток, у якому вказаний перелік професій, жінки з якими мають стати на облік у військкоматі.

Зокрема, там вказані такі спеціальності:

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори.

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства).

Добровільний військовий облік для жінок

Змін щодо добровільності військового обліку в Україні для жінок не буде до 2026 року. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Немає мобілізації жінок. Зараз є зміни, які стосуються системи обліку. До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність – єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов'язкової постановки на облік. Інші професії – тільки у добровільному порядку,

– зазначила вона.

Заступниця міністра також повідомила, що наразі на фронті перебувають близько 5 тисяч жінок. Зміни ж щодо спрощення системи призову для жінок були розроблені Генштабом ще до початку повномасштабного вторгнення.

Наразі усі жінки в Україні, що мають професію, яка відповідає бойовим спеціальностям, можуть стати на військовий облік у добровільному порядку.